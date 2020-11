Local results:

Larry Land defeats Garza for city council, Reed Williams ousts Incumbent Probst for BISD spot and Steve Jones avoids runoff with 55% of the votes in Rochelle ISD race…

Final Totals:

Trump 2898

Biden 490

Jorgensen 36

Hawkins 6

Cornyn 2837

Hegar 460

McKennon 63

Collins 19

Pfluger 2833

Hogg 444

Cody 88

Larry Land 1044

Rey Garza 694

Steve Jones 258

Eric Ruiz 19

Jamie McBee 191

Michael Probst 183

Reed Williams 278